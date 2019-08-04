Селезньов покине Малагу у найближчі дні, – іспанські ЗМІ

Євген Селезньов може стати вільним агентом вже найближчими днями. Малага розглядає варіант дострокового припинення співпраці з українським форвардом, який відверто не виправдав сподівань.

Малага після невиходу в Прімеру налаштована оптимізувати зарплатний фонд, у зв'язку з чим планує розірвати контракти з декількома гравцями. Один з них – Євген Селезньов, який приєднався до "анчоусів" лише взимку, повідомляє El Desmarque.

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Вірогідно, що 34-річний українець вже найближчими днями стане вільним агентом, хоча його контракт чинний ще майже 2 роки.

Нещодавно Малага підписала нападника Лестера Сіндзі Окадзакі, що повинно прискорити відхід Селезньова, який і сам начебто не проти розірвати контракт з іспанським клубом. Втім, наразі Євген перебуває у розташуванні команди.

Селезньов відіграв за Малагу лише 346 хвилин у 12 матчах, не відзначившись жодною результативною дією. "Анчоуси" у плей-офф за вихід в Ла Лігу поступилися Депортіво.

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