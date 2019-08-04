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Селезнев покинет Малагу в ближайшие дни, – испанские СМИ

09:26 172 Читати українською
Селезнев покинет Малагу в ближайшие дни, – испанские СМИ
Евгений Селезнев / ФК Малага

Евгений Селезнев может стать свободным агентом уже в ближайшие дни. Малага рассматривает вариант досрочного прекращения сотрудничества с украинским форвардом, который откровенно не оправдал надежд.

Малага после невыхода в Примеру настроена оптимизировать зарплатный фонд, в связи с чем планирует разорвать контракты с несколькими игроками. Один из них – Евгений Селезнев, который присоединился к "анчоусам" только зимой, сообщает El Desmarque.

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Вероятно, 34-летний украинец уже в ближайшие дни станет свободным агентом, хотя его контракт действует еще почти 2 года.

Недавно Малага подписала нападающего Лестера Синдзи Окадзаки, что должно ускорить уход Селезнева, который и сам якобы не против разорвать контракт с испанским клубом. Впрочем, пока Евгений находится в расположении команды.

Селезнев сыграл за Малагу только 346 минут в 12 матчах, не отметившись результативными действиями. "Анчоусы" в плей-офф за выход в Ла Лигу уступили Депортиво.

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