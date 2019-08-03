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Вест Хем – Атлетік: Ярмоленко забив у серії пенальті, але баски перемогли в Лондоні

19:03 4297 Читать на русском
Вест Хем – Атлетік: Ярмоленко забив у серії пенальті, але баски перемогли в Лондоні
Вест Хем – Атлетік 3 серпня 2019: рахунок і огляд товариського матчу, в якому Ярмоленко вийшов у другому таймі

Оновлений проект Пеллегріні нарешті завітав на домашню арену – лондонський Олімпійський стадіон. Вест Хем приймав Атлетік Більбао. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Вест Хем – Атлетік – 2:2 (2:4 у серії пенальті)

Голи: Лансіні, 22, Вілшер, 23 – Аллє (автогол), 1, Вільямс, 15

Андрій Ярмоленко попри феєричний камбек проти Герти опинився в запасі, і це найкраще відображає його актуальний статус в амбіційному клубі після кількох літніх трансферів. Атлетік забив, по суті, з перших двох вилазок до воріт. Найдорожчий трансфер в історії Вест Хем Юнайтед забив у власні ворота – Аллє трохи не в тому місці продемонстрував свій гольовий талант. А згодом Муніаїн обігрався у стіночку на правому фланзі та видав крос на Іньякі Вільямса, який не мав права схибити з кількох метрів.

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На 22-й "молоти" повернулися у гру ледь не після першого свого моменту. Аллє праворуч у штрафному м'яко навісив, інший новачок Форналс ударом через себе переправив ще лівіше, а Лансіні замкнув. Минуло менш ніж 60 секунд, і Аллє ще раз виправився за автогол. Екс-форвард Айнтрахта продавив суперника на лівому фланзі, після чого покотив під удар "Супер Джеку" – Вілшер показав талант більярдиста, вистріливши метрів з 17.

Господарі відчули кураж. Лансіні віддав пас за спину, все той же колишній хавбек Арсенала ідеально виклав під удар Андерсону, але Феліпе, який вийшов на правому фланзі Ярмоленка, промахнувся з меж воротарського. Згодом Лансіні зі ще ближчої дистанції не зумів у падінні завдати удару. Атака ВХЮ в першій половині тішить око – відсутності Ярмоленка не відчувалось зовсім, хоча лондонці переважно атакували лівим флангом, куди за звичкою зміщувався Феліпе Андерсон.

По перерві замість Форналса вийшов Антоніо, а найбільш активним став бразильський вінгер. Андерсон декілька разів був близьким до результативних дій, після чого зійшов з поля – Ярмоленка з'являється на 65-й хвилині. Атлетік провів декілька атак лівим флангом – екс-захисник ПСЖ Юрі Берчіче створює проблеми як Андерсону, так і Ярмоленку, який перші 5 хвилин переважно бігає без м'яча і намагається налагодити комунікацію з Аллє, щось розповідаючи французькому форвардові в центрі поля.

Українець дає навісити Юрі, але Рауль Гарсія забиває з офсайду, справедливо вважає арбітр. Ярмоленко підхоплює м'яч на правому фланзі. Екс-динамівцю ніхто не заважає, і його навіс на зовсім вільного Діангану ідеально націлений, а ось партнер підвів – удар вище замість асиста для Андрія. Ще один навіс уже з лівого флангу завершується ударом Огбонни – було дуже близько до третього гола Вест Хема, але снаряд пролетів вище. Отож, нас чекає серія пенальті.

Адуріс забиває, хоча Роберто торкнувся м'яча. Чічаріто хибить – воротар Атлетіка тягне з кута і встановлює рахунок 0:1 після перших ударів. Бенат і Снодграс влучають – 1:2. Баск влучає у стійку, а Ярмоленко зрівнює – воротар в одному куті, а круглий в іншому, блискуча робота українця (2:2). Діангана пробиває значно вище, а Сансет виводить Атлетік уперед 2:3. Юрі Берчіче прошиває Роберто і приносить перемогу гостям з рахунком 4:2

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