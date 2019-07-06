Селезньов хоче розірвати контракт із Малагою

Форвард Малаги Євген Селезньов прагне покинути клуб.

Євген Селезньов хоче покинути Малагу через малу кількість ігрової практики, повідомляє Marca. Сторони розірвуть контракт за обопільною згодою.

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Українець не зміг адаптуватись в іспанській Сегунді за півроку і зіграв лише в 12 поєдинках, переважно виходячи на заміну. 33-річний форвард не забив жодного гола і не віддав жодного асисту.

Малага за підсумками сезону 2018/19 опинилась у плей-офф за право виходу в Ла Лігу, але поступилась Депортіво.

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