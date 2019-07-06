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Селезньов хоче розірвати контракт із Малагою

07:30 2168 Читать на русском
Селезньов хоче розірвати контракт із Малагою
Євген Селезньов / ФК Малага

Форвард Малаги Євген Селезньов прагне покинути клуб.

Євген Селезньов хоче покинути Малагу через малу кількість ігрової практики, повідомляє Marca. Сторони розірвуть контракт за обопільною згодою.

Селезньов суттєво втратив у ціні після невдалого вояжу в Малагу

Українець не зміг адаптуватись в іспанській Сегунді за півроку і зіграв лише в 12 поєдинках, переважно виходячи на заміну. 33-річний форвард не забив жодного гола і не віддав жодного асисту.

Малага за підсумками сезону 2018/19 опинилась у плей-офф за право виходу в Ла Лігу, але поступилась Депортіво.

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