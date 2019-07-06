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Селезнев хочет разорвать контракт с Малагой

07:30 58 Читати українською
Селезнев хочет разорвать контракт с Малагой
Евгений Селезнев / ФК Малага

Форвард Малаги Евгений Селезнев стремится покинуть клуб.

Евгений Селезнев хочет покинуть Малагу из-за малого количества игровой практики, сообщает Marca. Стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Селезнев существенно потерял в цене после неудачного вояжа в Малагу

Украинец не смог адаптироваться в испанской Сегунде за полгода и сыграл всего в 12 поединках, в основном выходя на замену. 33-летний форвард не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста.

Малага по итогам сезона 2018/19 оказалась в плей-офф за право выхода в Ла Лигу, но уступила Депортиво.

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