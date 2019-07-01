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Селезньов суттєво втратив у ціні після невдалого вояжу в Малагу

09:16 421 Читать на русском
Селезньов суттєво втратив у ціні після невдалого вояжу в Малагу
Євген Селезньов / Фото офіційного сайту Малаги

Форвард Євген Селезньов навряд зможе назвати успішними свої виступи за Малагу.

Український нападник суттєво втратив у ціні після піврічного періоду в Іспанії.

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У лютому цього року відомий портал Transfermarkt.de оцінював Селезньова у 500 тисяч євро. Після нещодавнього оновлення німецькі експерти змінили свою думку, вважаючи, що колишній форвард Дніпра коштує вже 400 тисяч євро. Таким чином гравець втратив 20% своєї вартості.

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Додамо, що в Малагу Євген Селезньов перейшов з Акхісара в січні 2019 року. З цього моменту українець провів в складі команди 12 матчів (346 ігрових хвилин). За даними Transfermarkt.de, з сьогоднішнього дня (1 липня 2019 року) 33-річний нападник перебуває в статусі вільного агента.

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