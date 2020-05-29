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Сексапільна екс-модель Playboy запланувала придбати клуб на батьківщині – почала з амплуа агента

12:26 109 Читать на русском
Сексапільна екс-модель Playboy запланувала придбати клуб на батьківщині – почала з амплуа агента
Анамарія Продан / фото із соцмереж

Колишня модель Анамарія Продан може придбати клуб румунської Ліги 1 Германштадт. Нині вона працює футбольним агентом.

Екс-манекенниця та героїня сторінок Playboy може стати новим власником середняка вищого дивізіону Румунії, повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Германштадт, який відновить змагання у групі вибування Ліги 1, має 700 тисяч євро боргу перед гравцями. Клуб опублікував спеціальну заяву щодо готовності вести перемовини з потенційними інвесторами. Від цього залежить доля ліцензії Германштадта на новий сезон.

Анамарія Продан є однією з претенденток на купівлю клубу із Сібіу. Угода може бути офіційно оформлена після завершення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.

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#goodnight ️

Допис, поширений Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf)

#morning ️ #stayhome

Допис, поширений Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf)

#morning #perfectday️

Допис, поширений Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf)

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Теги
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