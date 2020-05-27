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Румунія буде дискваліфіковувати гравців за плювки на газон

27 травня 23:51 29 Читать на русском
Румунія буде дискваліфіковувати гравців за плювки на газон
Фото ФК Клуж

В румунській першості вирішили суворо боротись з коронавірусом та невихованістю.

Чемпіонат Румунії готується до відновлення сезону та вводять жорсткі правила у зв'язку з пандемією, повідомляє Reuters.

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Медичний протокол від Федерації футболу Румунії передбачає дискваліфікацію на 6-12 матчів за плювок на газон під час матчу. Нагадаємо, раніше така "опція" було доступна у всіх першостях світу.

Після 26-ти турів місцевого чемпіонату лідером перегонів чинний чемпіон Румунії – ЧФР Клуж.

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Теги
Світ Румунія коронавірус
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