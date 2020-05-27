Румунія буде дискваліфіковувати гравців за плювки на газон

В румунській першості вирішили суворо боротись з коронавірусом та невихованістю.

Чемпіонат Румунії готується до відновлення сезону та вводять жорсткі правила у зв'язку з пандемією, повідомляє Reuters.

Гравці Динамо зізнались, які штрафи у команді за спізнення на тренування

Медичний протокол від Федерації футболу Румунії передбачає дискваліфікацію на 6-12 матчів за плювок на газон під час матчу. Нагадаємо, раніше така "опція" було доступна у всіх першостях світу.

Після 26-ти турів місцевого чемпіонату лідером перегонів чинний чемпіон Румунії – ЧФР Клуж.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів