Джорджина роздягнулась для португальського глянцю – муза Роналду хизується ідеальними сідницями

Друга половинка Кріштіану Роналду продовжує дражнити своїх підписників у соціальних мережах звабливими світлинами.

Цього разу одна з найбажаніших брюнеток планети прикрасила обкладинку португальської версії популярного журналу Women’s Health. Джорджина похизувалась ідеальними сідницями і розкрила секрети красивої фігури.

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Крім цього, пасія Роналду спокусливо розрекламувала йогу, яка допомогає їй перебувати у блискучій формі.

Раніше іспанська преса повідомляла, що Джорджина стане головною спадкоємицею Роналду. У разі смерті португальця вона отримає весь його капітал. Пара виховує спільну доньку Алану Мартіну та ще трьох дітей від сурогатних матерів.

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