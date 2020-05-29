Сексапильная экс-модель Playboy запланировала приобрести клуб на родине – начала с амплуа агента

Бывшая модель Анамария Продан может приобрести клуб румынской Лиги 1 Германштадт. Ныне она работает футбольным агентом.

Экс-манекенщица и героиня страниц Playboy может стать новым владельцем середняка высшего дивизиона Румынии, сообщает Gazeta Sporturilor.

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Германштадт, который возобновит соревнования в группе выбывание Лиги 1, имеет 700 тысяч евро долга перед игроками. Клуб опубликовал специальное заявление о готовности вести переговоры с потенциальными инвесторами. От этого зависит судьба лицензии Германштадта на новый сезон.

Анамария Продан является одной из претенденток на покупку клуба их Сибиу. Соглашение может быть официально оформлено после завершения карантина из-за пандемии коронавируса.

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