Секс-іграшки замість вболівальників: лайфхак дня від корейського клубу

Футболісти південнокорейського ФК Сеул провели матч 2 туру чемпіонату під наглядом цікавих "уболівальників".

Сеул мінімально переміг Гвангю у матчі другого туру К-Ліги (1:0). Поєдинки чемпіонату Південної Кореї теж проходять без глядачів через пандемію COVID-19.

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Керівництво столичного клубу спробувало вийти із ситуації, розмістивши на трибунах манекенів. Все б нічого, адже аналогічні речі роблять у багатьох країнах, але корейці переплюнули всіх. У ролі "вболівальників" опинилися секс-ляльки для дорослих.

До слова, клуб вже перепросив за інцидент, звинувативши у тому, що трапилося, постачальників товару.

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