Секс-игрушки вместо болельщиков: лайфхак дня от корейского клуба

Футболисты южнокорейского ФК Сеул провели матч 2 тура чемпионата под наблюдением интересных "болельщиков".

Сеул минимально победил Гвангю в матче второго тура К-Лиги (1:0). Поединки чемпионата Южной Кореи тоже проходят без зрителей из-за пандемии COVID-19.

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Руководство столичного клуба попыталось выйти из ситуации, разместив на трибунах манекенов. Все бы ничего, ведь аналогичные вещи делают во многих странах, но корейцы переплюнули всех. В роли "болельщиков" оказались секс-куклы для взрослых.

К слову, клуб уже извинился за инцидент, обвинив в случившемся поставщиков товара.

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