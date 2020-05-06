Екс-нападник Шахтаря Маріка буде судитися з власною коханкою – через неї він втрапив у секс-скандал

Інцидент за участю Чіпріана Маріки лише набирає обертів. Колишній футболіст готує судовий позов проти своєї коханки Ани Мунтян.

Нагадаємо, днями інформаційний простір сколихнула звістка про секс-скандал за участю колишнього нападника Шахтаря та збірної Румунії. Чіпріана Маріку застукали із заміжньою жінкою в номері одного з готелів Клужа – причому зробив це її чоловік, який є сином румунського чиновника. Цікаво, що даний інцидент трапився ще влітку минулого року, проте відео оприлюднили лише декілька днів тому.

Екс-форвард Шахтаря Маріка потрапив у секс-скандал

Як виявилося, Флорін Мунтян є другом та сусідом екс-нападника Шахтаря. На думку Маріки, Ана Мунтян навмисне ініцювала відеозйомку та посприяла появі запису в мережі з метою отримання грошей. Юристи Чіпріана вже готують судовий позов до коханки форварда, повідомляє Impact.

Колишній "гірник" вважає, що такі дії жінки спрямовані на дискредитацію його честі та гідності, а також задля погіршення стосунків із дружиною, з якою екс-легіонер Шахтаря виховує двох дітей.

Нагадаємо, Чіпріан перейшов у Шахтар у січні 2004 року з бухарестського Динамо за 5 млн євро. У складі гірників Маріка провів 73 матчі і забив 16 голів. У липні 2007-го був проданий у німецький Штуттгарт за 7 млн євро. Завершив кар'єру у 2016 році.

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