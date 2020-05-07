Футбол повертається! Південна Корея здолала вірус і розпочинає чемпіонат, екс-наставник Карпат захищатиме титул

Гід по К-Лізі від Дмитра Джулая. Восьмого травня корейський чемпіонат відкриється матчем Чонбук – Сувон.

Чемпіонат Республіки Корея мав стартувати наприкінці лютого. Однак після половини другого місяця року країна була другою в світі за кількістю хворих на коронавірус. Восьмого травня у К-Лізі зіграють перший матч сезону-2020. Що змінилося за менш ніж три місяці? Чому саме у південній частині Корейського півострова футбол повертається, нехай і з необхідними обмеженнями?

Реакція на поширення вірусу була швидкою, вчасною та компетентною. Причиною цього, як це часто трапляється, був попередній гіркий досвід. Система охорони здоров’я РК виявилася неготовою до епідемії MERS кілька років тому. Тоді більше хворих було лише у Саудівській Аравії. Тож зараз корейці уважно вивчають будь-яку інформацію про появу нових вірусів. І прагнуть підготуватися, наскільки це можливо. Оскільки КОВІД є заразою доволі специфічною, довелося вигадувати нестандартні методи.

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Зокрема, тестування проводили у режимі drive through. Тобто людина навіть не виходила з автівки, поки їй міряли температуру й брали усі необхідні зразки. Міністр охорони здоров’я РК відзначив у інтерв’ю журналу TIME, що у випадку коронавірусу критично важливо якомога швидше ідентифікувати та ізолювати пацієнта. Він чесно каже, що якби цього не сталося й кожен новий хворий потрапляв би до лікарні, уся медична система не витримала б такого тиску.

Але ж йдеться про країну з населенням понад 50 мільйонів (так, “трохи” більше ніж в Україні), це скільки потрібно тестів, чи не так? Саме тому уряд заздалегідь провів консультації з приватним сектором й запустив швидкі та масові тести. Без цієї кооперації, каже міністр, нічого б не було. (Не знав, сіромаха, що можна було торганути з Іспанією).

Не менш важливим стало оперативне виявлення контактів хворого. Власне тому в РК не було повного карантину, як у більшості інших країн. Міністр стверджує, що уряд не сумнівався, що знайти та ізолювати усі контакти зможуть швидко та успішно. І навздогін називає ще одну причину відмовитися від жорсткого карантину. Довіра населення до держави.

Мешканці Республіки Корея ретельно дотримувалися всіх порад. “У нас демократична країна, що максимально поважає та забезпечує свободу особистості, тож ми покладалися на доброхітну співпрацю людей та їхню довіру до органів влади”, – каже міністр. (Мимохідь можна зазначити, що деякі інші його заяви останнім часом були значно більш контроверсійними, але зараз цікавить не це).

Зрештою 15 квітня в країні навіть пройшли парламентські вибори, на яких проголосували 29 мільйонів громадян. Тож на цьому тлі старт футбольного чемпіонату є подією цілком логічною.

Так само логічно очікувати, що чемпіон трьох останніх сезонів – “Чонбук Моторс” – й цього разу буде серед претендентів на перемогу. Щоправда, команда екс-наставника “Карпат” Жозе Мораїша втратила двох важливих гравців. Бразилець Рікарду Лопес подався до Китаю, а форвардові Мун Сон Міну настав час служити в армії, тож цей сезон він проведе у складі “Санджу Санму”.

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Тому важливим є повернення до “Чонбука” найкращого гравця минулого сезону К-Ліги. Тоді Кім Бо Гьон захищав кольори “Ульсана”, але цей клуб лише орендував його у японської “Касіви Рейсол”. В “Ульсані” Кім відзначився 13 разів. Ніколи раніше він таку результативність не демонстрував. Цікаво, чи так само щедро цей хавбек вражатиме ворота суперників у новому сезоні.

Культовою фігурою у складі чемпіона є 41-річний Лі Дон Гук. У трьох попередніх чемпіонатах він вже частіше виходив на заміну, аніж у стартовому складі, й все одно забив 31 м’яч. Загалом у нього в футболці “Чонбука” 338 матчів у чемпіонаті й 157 точних ударів.

Торік головним конкурентом “Чонбука” був “Ульсан”. Після нічиєї між ними у передостанньому турі “Ульсан” випереджав чемпіона на три очки. Достатньо було нічиєї у заключному поєдинку, але “Ульсан” програв вдома “Пхохану” 1:4.

Серед придбань нового сезону, звісно, виділяється півзахисник Лі Чхон Йон (екс– “Болтон”, “Крістал Пелес”, “Бохум”). Народжений у Нью-Йорку форвард збірної Норвегії Бйорн Йонсен продовжує свої мандри й після Іспанії, Португалії, Болгарії, Шотландії, Нідерландів та Норвегії пограє у корейському чемпіонаті.

Лі Чхон Йон у Крістал Пелес

З тих, хто був у розпорядженні Кім До Хуна, заслуговує на увагу молодий півзахисник, чемпіон Азії Ю23 цього року, – Лі Дон Гьон. Ще один переможець континентальної першості, Вон Ду Чже, прийшов із японської “Авіспи”.

Не менш драматичними, ніж боротьба за титул (“Чонбук” став першим, бо забив на один м’яч більше), були перегони команд, що претендували на третє місце й путівку до азійської Ліги Чемпіонів. Перед останнім туром шанси мали три команди. Дві з них грали між собою. “Тегу” (54 очки) приймав “Сеул” (55). Нульова нічия означала, що сеульці залежали від того самого матчу, що позбавив “Ульсан” титулу. І хоч “Пхохан” забив у ньому чотири м’ячі цього не вистачило, бо в підсумку “Сеул” мав 53 точних удари, а “Пхохан” – 49. Чи зможе хтось із цієї трійці втрутитися у розборки фаворитів? Якщо орієнтуватися на цифри минулого сезону, коли вони відстали від дуету лідерів на двадцять із гаком очок, зрозуміло, що для цього не так впевнено, аніж торік мають грати “Чонбук” та “Ульсан”.

На коротшій дистанції, 27 турів замість традиційних 38-ми, шансів може бути більше у столичної команди, адже минулого сезону “Сеул” протримався на мінімальній відстані від лідерів до 21-го туру, а “Пхохан” різко пішов угору якраз із 27-го. Але слід пам’ятати, що 2018 року “Сеул” фінішував передостаннім і залишився в еліті завдяки перемозі у стикових матчах. Тож багато залежатиме від того, яку версію команди ми побачимо цього року.

Впевненості, що це буде минулорічна, може додавати присутність на чолі команди Чхве Йон Су. Він тренував “Сеул” раніше (2012-2016), вигравав титул та виходив до фіналу Ліги Чемпіонів. Повернувся якраз напередодні стикових матчів 2018-го, щоб врятувати команду від вильоту.

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Нікого з ключових виконавців “Сеул” не втратив, натомість повертається бразилець Адріану, що у 2015-16 роках забив 25 м’ячів у 43 матчах. У обороні з’явився ще один чемпіон Азії Ю23, лівий захисник Кім Чжин Я.

Потужний фінішний ривок “Пхохана” пов’язували з роботою Кім Гі Дона. Легенда клубу, він очолив першу команду після не надто переконливого старту. Знадобився час, щоб досягти бажаної стабільності, але в останніх 12 матчах поступилися тільки майбутньому чемпіону. Кім свого часу вигравав із “Пхоханом” і місцеву першість, і Лігу Чемпіонів. Тоді він був лідером півзахисту. Зараз має спробувати повернути золоті часи вже як тренер. Завдання не з простих. Адже склад хоч і збалансований, але все-таки недостатньо потужний у порівнянні з фаворитами.

Що стосується “Тегу”, то ця команда після повернення до К-Ліги (2016) видала два чудових сезони (2018, 2019). Чудових саме за стандартами клубу, для якого вихід до ЛЧ вже є неймовірним успіхом. За грою “Тегу” справді цікаво стежити, бо в них є достатньо молодих футболістів, серед яких можна виділити 23-річного хавбека Кім Де Вона.

Деян Дам'янович (ліворуч) і його нова команда

Одначе одним із найгучніших трансферів міжсезоння можна назвати перехід до “Тегу” 38-річного чорногорського форварда Деяна Дам’яновича. Уперше він приїхав до Республіки Корея ще 2007 року. У складі трьох різних команд він зіграв 328 матчів й відзначився 175 разів. Більше забив тільки Лі Дон Гук.

Тож загалом “Тегу” є командою, якій можна симпатизувати й залюбки її підтримувати, якщо вона справді виявиться кандидатом у чемпіони, але все ж навряд чи це реально.

Сезон ще не стартував, а ми вже знаємо одну команду, що вилетить до другої К-Ліги. Це “Санджу Санму”. Поки що обмежимося констатацією факту. Історія цього клубу, як і причини такого заздалегідь анонсованого вильоту, заслуговують на окрему розповідь.

Більше читайте у блозі Дмитра Джулая Elmundoesbalon.

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