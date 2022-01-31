Іранський нападник Фенербахче Аллах'яр Сайядманеш продовжить кар'єру в Халл Сіті, повідомляє прес-служба "жовтих канарок".

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Представник Чемпіоншипу орендував 20-річного форварда до кінця сезону.

Нагадаємо, останнім клубом Сайядманеша була Зоря, за яку він виступав з жовтня 2020 року. У поточному сезоні провів за луганців 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. Його контракт з Фенербахче чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

До слова, Халл Сіті після 28-ми турів йде у турнірній таблиці другого за силою англійського дивізіону на 19 сходинці, маючи у своєму активі 32 очки.

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