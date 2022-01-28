Грузин Шота Арвеладзе став керманичем команди, повідомляє офіційний сайт "тигрів".

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Кілька днів тому турецька компанія Acun Medya придбала Халл Сіті і відразу вирішила звільнити Гранта Макканна, хоча той виграв 2 матчі поспіль. Наразі команда йде 19-ю у турнірній таблиці Чемпіоншипу. У пресі з'являлись чутки, що Халл незабаром підпише форварда Аллах'яра Сайядманеша, який взимку повернувся із Зорі у Фенербахче.

Арвеладзе мав успішну кар'єру гравця, виступаючи за Динамо Тб, Трабзонспор, Аякс, Рейнджерс, АЗ і Леванте. Він досі залишається найкращим бомбардиром в історії збірної Грузії (26 голів). Тренерську кар'єру розпочинав асистентом у ван Гала і Рональда Кумана. Останнім місцем роботи Арвеладзе був Пахтакор, який він покинув у грудні 2020 року.

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