Иранский нападающий Фенербахче Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в Халл Сити, сообщает пресс-служба "желтых канареек".

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Представитель Чемпионшипа арендовал 20-летнего форварда до конца сезона.

Напомним, последним клубом Сайядманеша была Заря, за которую он выступал с октября 2020 года. В текущем сезоне провел за луганцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи. Его контракт с Фенербахче действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

К слову, Халл Сити после 28 туров идет в турнирной таблице второго по силе английского дивизиона на 19 строчке, имея в своем активе 32 очка.

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