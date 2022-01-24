Колишній форвард Зорі Аллах'яр Сайдманеш, права на якого належать Фенербахче, наблизився ще на крок до повноцінного переходу в Халл Сіті.

Клуби вже узгодили повноцінний трансфер Сайядманеша в Халл Сіті, повідомляє видання TRT Spor.

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Сума переходу становить 4,5 млн євро. Втім, форвард може ще більше збагатити Фенербахче. Як повідомляє ресурс NTVSpor, турецький клуб отримає половину від суми перепродажу Аллах'яра.

Нагадаємо, Сайядманеш виступав за Зорю на правах оренди, а контракт гравця належить Фенербахче. У луганців була можливість викупити іранця за 3,5 млн євро.

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