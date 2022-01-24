Бывший форвард Зари Аллахьяр Сайдманеш, права на которого принадлежат Фенербахче, приблизился еще на шаг к полноценному переходу в Халл Сити.

Клубы уже согласовали полноценный трансфер Сайядманеша в Халл Сити, сообщает издание TRT Spor.

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Сумма перехода составляет 4,5 млн евро. Впрочем, форвард может еще больше обогатить Фенербахче. Как сообщает ресурс NTVSpor, турецкий клуб получит половину суммы от перепродажи Аллахьяра.

Напомним, Сайядманеш выступал за Зарю на правах аренды, а контракт игрока принадлежит Фенербахче. У луганцев была возможность выкупить иранца за 3,5 млн. евро.

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