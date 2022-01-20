Колишній нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш може спробувати свої сили в англійській першості

Халл Сіті готується до підписання Сайядманеша після приходу нових власників, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Трансфер може обійтись у 6 млн євро. Шахтар же відмовився від підписання іранця, оскільки розглядали його як альтернативу Нересу, який таки перебрався до "гірників".

Нагадаємо, Аллах'яр виступав за Зорю на правах оренди, а контракт гравця належить Фенербахче. У луганців була можливість викупити іранця за 3,5 млн євро.

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