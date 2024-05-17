ФІФА тестуватиме нову систему відеоповторів – модернізація VAR на тлі суперечок в АПЛ, тренерам розширять повноваження
Міжнародний керівний футбольний орган хоче внести зміни до системи VAR.
ФІФА почала тестувати нову систему, під час використання якої тренери матимуть дві можливості звернутися до відеоповтору під час матчу. Про це повідомляє The Telegraph.
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Система має назву Football Video Support (FVS). Вона повністю відмовляється від людей, які працюють з відеоасистентами арбітрів, і передає повноваження замовляти перегляд суддівських рішень в руки гравців і тренерів.
Подібна технологія використовується в крикеті та тенісі. Команди починають кожен матч з двома "запитами на перегляд", кількість яких зменшується, якщо рішення на полі залишається в силі, але не зменшується, якщо воно скасовується.
Як і у випадку з VAR, перегляд обмежується чотирма інцидентами, що змінюють хід матчу: голи, рішення про пенальті, червоні картки та випадки помилкової ідентифікації.
Тренери просять про перегляд, покрутивши пальцем у повітрі і даючи четвертому арбітру картку перегляду, на якій вказано тип рішення, що оскаржується. Потім арбітра викликають до монітора на боковій лінії поля, і оператор повтору показує йому відеозапис інциденту. Гравці також можуть рекомендувати перегляд своїм менеджерам, але останнє слово залишається за тренером.
Ця система тестується на молодіжному турнірі Blue Stars, а також вона буде використовуватися у змаганнях з обмеженим бюджетом.
Нагадаємо, що в Англії наростає не задоволення системою VAR. На загальному засіданні АПЛ 6 червня розглянуть питання щодо відеоповторів.
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