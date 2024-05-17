ФІФА почала тестувати нову систему, під час використання якої тренери матимуть дві можливості звернутися до відеоповтору під час матчу. Про це повідомляє The Telegraph.

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Система має назву Football Video Support (FVS). Вона повністю відмовляється від людей, які працюють з відеоасистентами арбітрів, і передає повноваження замовляти перегляд суддівських рішень в руки гравців і тренерів.

Подібна технологія використовується в крикеті та тенісі. Команди починають кожен матч з двома "запитами на перегляд", кількість яких зменшується, якщо рішення на полі залишається в силі, але не зменшується, якщо воно скасовується.

Як і у випадку з VAR, перегляд обмежується чотирма інцидентами, що змінюють хід матчу: голи, рішення про пенальті, червоні картки та випадки помилкової ідентифікації.

Тренери просять про перегляд, покрутивши пальцем у повітрі і даючи четвертому арбітру картку перегляду, на якій вказано тип рішення, що оскаржується. Потім арбітра викликають до монітора на боковій лінії поля, і оператор повтору показує йому відеозапис інциденту. Гравці також можуть рекомендувати перегляд своїм менеджерам, але останнє слово залишається за тренером.

Ця система тестується на молодіжному турнірі Blue Stars, а також вона буде використовуватися у змаганнях з обмеженим бюджетом.

Нагадаємо, що в Англії наростає не задоволення системою VAR. На загальному засіданні АПЛ 6 червня розглянуть питання щодо відеоповторів.

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