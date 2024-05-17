Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк пожартував щодо себе і Михайла Мудрика через величезну різницю в ціні.

– Мудрик, як всі кажуть, і я скажу – швидкість, дриблінг. Він теж грає на топ-рівні. Не знаю, чому його хтось там хейтить чи ще щось. Мені подобається, як він грає. Скоро почне ще більше забивати, віддавати та й буде топ-гравець.

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– Тиск у Челсі та у Брентфорді.

– Це зовсім різне, так. Коли за тебе платять такі великі гроші – дуже важко грати під таким тиском. А коли це в «Челсі», дуже важко.

– За тебе заплатили 1,5 мільйона, за нього – 70.

– Можна було 50 таких, як я, купити та й все. Три б точно вистрелили, грали б на топ-рівні. Не знаю, я б купив 50 таких, як я.

– Відсутність тиску ціни – плюс для тебе?

– Вважаю, плюс для мене. Сподіваюся, ціна зараз зросте. Сподіваюся, ростиме й далі. Може, виросте, буду пишатися собою, що купили за маленькі гроші, продали за великі.

– Вже чув, що тебе Брентфорд оцінює у 50+ млн у перспективі.

– Ого, я такого не чув. Якщо так оцінюють, мені дуже приємно. Це мені дає впевненість у собі, що на мене розраховують, – сказав Ярмолюк у програмі "Трендець".

Нагадаємо, 20-річний півзахисник перейшов у Брентфорд влітку 2022-го. У поточному сезоні він зіграв за "бджіл" у 29 матчах, без результативних дій. Його контракт з англійцями чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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