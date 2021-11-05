Астон Вілла слабко розпочала сезон, а в останніх турах бірмінгемці взагалі покотилися в прірву – підопічні Діна Сміта зазнали чотирьох поспіль поразок і опустилися на 15-ту позицію в турнірній таблиці. Саутгемптон тримався всього на одну сходинку вище, тож особиста зустріч цих команд на "Сент-Мері Стедіум" мала критично важливе значення. Нічия нікого не влаштовувала.

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Краще на гру налаштувалися господарі. Вже на 3-й хвилині вони відкрили рахунок: Ворд-Проуз виконав закидання з центрального кола на Че Адамса, а той скинув м'яч під удар Адаму Армстронгу з лінії штрафного – 1:0! Астон Вілла огризнулася кількома пострілами із середньої дистанції, однак їм бракувало гостроти.

"Соттон" відповідав значно небезпечніше. На 34-й хвилині Ворд-Проуз міг подвоїти перевагу підопічних Ральфа Хаззенхюттля, пробивши метрів з 23-х у лівий нижній кут, однак Мартінес парирував. Перед перервою ж Ромеу отримав скидку від Стюарта Адамса й з меж штрафного бахнув над поперечиною. Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 1:0 на користь Саутгемптона.

На початку другого тайму Астон Вілла отримала дві класних нагоди відновити статус-кво. Так, на 51-й хвилині Ель-Газі дали завдати удар з лінії півкола під поперечину (Маккарті парирував), а на 54-й Буендія метрів з 19-ти пробив повз праву стійку. Після цього господарі відвели гру від власних воріт, а на 71-й хвилині гості могли ще й пропустити – це Адамс замкнув подачу зі стандарту головою в дальню дев'ятку. Мартінес у карколомному стрибку врятував бірмінгемців.

В останні 20 хвилин команди розмінювались атаками, але завершення практично не було. Саутгемптон доволі впевнено тримав Астон Віллу на дистанції. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "святих" і п'яту поспіль поразку підопічних Діна Сміта.

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