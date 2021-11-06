Астон Вилла слабо начала сезон, а в последних турах бирмингемцы покатились в бездну – подопечные Дина Смита потерпели четыре подряд поражения и опустились на 15-ю позицию в турнирной таблице. Саутгемптон держался всего на одну строчку выше, поэтому личная встреча этих команд на "Сент-Мэри Стедиум" имела критически важное значение. Ничья никого не устраивала.

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Лучше на игру настроились хозяева. Уже на 3-й минуте они открыли счёт: Уорд-Проуз исполнил заброс с центрального круга на Че Адамса, а тот сбросил мяч под удар Адаму Армстронгу с линии штрафной – 1:0! Астон Вилла огрызнулась несколькими выстрелами со средней дистанции, однако им не хватало остроты.

"Соттон" отвечал гораздо опаснее. На 34-й минуте Уорд-Проуз мог удвоить преимущество подопечных Ральфа Хаззенхюттля, пробив метров с 23-х в левый нижний угол, однако Мартинес парировал. Перед перерывом же Ромеу получил скидку от Стюарта Адамса и из пределов штрафной бахнул над перекладиной. В конце концов, отдыхать команды отправились при счёте 1:0 в пользу Саутгемптона.

В начале второго тайма Астон Вилла получила два классных шанса восстановить статус-кво. Так, на 51-й минуте Эль-Гази дали нанести удар с линии полукруга под перекладину (Маккарти парировал), а на 54-й Буэндия метров с 19-ти пробил мимо правой штанги. После этого хозяева отвели игру от собственных ворот, а на 71-й минуте гости могли ещё и пропустить – Адамс замкнул подачу со стандарта головой в дальнюю девятку. Мартинес в головокружительном прыжке спас бирмингемцев.

В последние 20 минут команды разменивались атаками, но завершения практически не было. Саутгемптон довольно уверенно держал Астон Виллу на дистанции. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "святых" и пятое подряд поражение подопечных Дина Смита.

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