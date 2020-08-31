Хавбек Саутгемптона Маріо Леміна проведе сезон 2020/21 за "котеджерів" на правах оренди, інформує сайт лондонського клубу. Угода передбачає можливість повноцінного викупу.

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Три роки тому Саутгемптон заплатив Ювентусу за габонця 17,5 млн євро, однак справи хавбека в Англії склалися не надто добре. Минулий сезон Леміна також проводив у оренді. Маріо зіграв 28 матчів за Галатасарай, відзначився одним голом.

Додамо, що цього літа Фулхем вже встиг придбати захисника Робінсона, а також викупив контракти Нокара і Ріда.

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