Оборонець підписав угоду з Лідсом на 4 роки, а сума трансферу поки не розголошується, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кох уже встигнув дебютувати у складі національної збірної Німеччини та провів 2 поєдинки за Бундестім. Йоахім Льов розраховує на оборонця у найближчі матчі Ліги націй – Робін потрапив до заявки команди на поєдинки проти Іспанії та Швейцарії.

До слова, Кох провів 34 матчі у сезоні 2019/20 у складі Фрайбурга, записавши до свого активу 2 голи та допоміг клубу фінішувати восьмим.

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