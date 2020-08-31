Хавбек Саутгемптона Марио Лемина проведет сезон 2020/21 за "коттеджеров" на правах аренды, информирует сайт лондонского клуба. Соглашение предусматривает возможность полноценного выкупа.

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Три года назад Саутгемптон заплатил Ювентусу за габонца 17,5 млн евро, однако дела хавбека в Англии сложились не слишком хорошо. Прошлый сезон Лемина также проводил в аренде. Марио сыграл 28 матчей за Галатасарай, отметился одним голом.

Добавим, что этим летом Фулхэм уже успел приобрести защитника Робинсона, а также выкупил контракты Нокара и Рида.

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