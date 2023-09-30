Чемпіонат Саудівської Аравії, 8 тур

Аль-Раед – Аль-Ахдуд – 1:2

Голи: Ель-Беркауї, 29 – Годвін, 21, Бурке, 83 (пен)

Аль-Фатех – Аль-Вахда – 5:1

Голи: Тельйо, 45+5, 89, 90+2, Батна, 67, Джаніні, 86 – Гудвін, 21

Аль-Ахлі – Аль-Іттіфак – 0:0

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Ігор Йовічевіч знову зазнав невдачі. Аль-Раед не зумів уникнути поразки від Аль-Ахдуда, який теж перебував у зоні вильоту. Команда колишнього тренера Шахтаря в першому таймі відповіла своїм голом на пропущений м'яч, але пенальті на 83-й хвилині став фатальним. Аль-Раед програв третій матч поспіль і перебуває на передостанньому місці, набравши у 8-ми турах тільки 4 очки.

Аль-Фатех розтрощив Аль-Вахду завдяки ударному відрізку наприкінці гри. Підопічні Славена Біліча пропустили першими, але перед свистком на перерву Крістіан Тельйо зрівняв рахунок. По перерві Аль-Фатех забив ще 4 рази, а колишній вінгер Барселони пішов з поля, маючи в активі хет-трик. До призових місць цим командам поки далеченько – Аль-Фатех і Аль-Вахда посідають 7 та 8 місця відповідно.

Christian Tello vient de claquer un triplé face à Al Wehda !



️️️



Victoire 5 - 1 de Al Fateh face à Al Wehda.



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pic.twitter.com/9XWX2HX7yb — SPL (@ActuSPL) September 30, 2023

Завершили ігровий день Аль-Ахлі та Аль-Іттіфак. Роберто Фірміно і Джордан Хендерсон, які ще в минулому сезоні разом грали за Ліверпуль, у статусі капітанів протистояли один одному. Матч завершився нульовою нічиєю – Фірміно забив, але гол скасували через офсайд у партнера. Команди розмістилися на 5-му і 6-му місцях.

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