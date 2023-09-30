Чемпионат Саудовской Аравии, 8 тур

Аль-Раэд – Аль-Ахдуд – 1:2

Голы: Эль-Беркауи, 29 – Годвин, 21, Бурке, 83 (пен)

Аль-Фатех – Аль-Вахда – 5:1

Голы: Тельо, 45+5, 89, 90+2, Батна, 67, Джанини, 86 – Гудвин, 21

Аль-Ахли – Аль-Иттифак – 0:0

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Игор Йовичевич снова потерпел неудачу. Аль-Раэд не сумел избежать поражения от Аль-Ахдуда, тоже находившегося в зоне вылета. Команда бывшего тренера Шахтера в первом тайме ответила своим голом на пропущенный мяч, но пенальти на 83-й минуте стал роковым. Аль-Раэд проиграл третий матч подряд и находится на предпоследнем месте, набрав в 8 турах только 4 очка.

Аль-Фатех разбил Аль-Вахду благодаря ударному отрезку в конце игры. Подопечные Славена Билича пропустили первыми, но перед свистком на перерыв Кристиан Тельо сравнял счет. После перерыва Аль-Фатех забил еще четыре раза, а бывший вингер Барселоны ушел с поля, имея в активе хет-трик. До призовых мест этим командам пока далеко – Аль-Фатех и Аль-Вахда занимают 7 и 8 места соответственно.

Christian Tello vient de claquer un triplé face à Al Wehda !



️️️



Victoire 5 - 1 de Al Fateh face à Al Wehda.



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pic.twitter.com/9XWX2HX7yb — SPL (@ActuSPL) September 30, 2023

Завершили игровой день Аль-Ахли и Аль-Иттифак. Роберто Фирмино и Джордан Хендерсон, еще в прошлом сезоне вместе игравшие за Ливерпуль, в статусе капитанов противостояли друг другу. Матч завершился нулевой ничьей – Фирмино забил, но гол отменили из-за офсайда у партнера. Команды разместились на 5-м и 6-м местах.

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