Саудовская Аравия: Йовичевич снова потерпел неудачу, хет-трик экс-игрока Барселоны, мировая бывших звезд Ливерпуля
В субботу, 30 сентября, прошли матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Счета и обзор поединков читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии, 8 тур
Аль-Раэд – Аль-Ахдуд – 1:2
Голы: Эль-Беркауи, 29 – Годвин, 21, Бурке, 83 (пен)
Аль-Фатех – Аль-Вахда – 5:1
Голы: Тельо, 45+5, 89, 90+2, Батна, 67, Джанини, 86 – Гудвин, 21
Аль-Ахли – Аль-Иттифак – 0:0
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Игор Йовичевич снова потерпел неудачу. Аль-Раэд не сумел избежать поражения от Аль-Ахдуда, тоже находившегося в зоне вылета. Команда бывшего тренера Шахтера в первом тайме ответила своим голом на пропущенный мяч, но пенальти на 83-й минуте стал роковым. Аль-Раэд проиграл третий матч подряд и находится на предпоследнем месте, набрав в 8 турах только 4 очка.
Аль-Фатех разбил Аль-Вахду благодаря ударному отрезку в конце игры. Подопечные Славена Билича пропустили первыми, но перед свистком на перерыв Кристиан Тельо сравнял счет. После перерыва Аль-Фатех забил еще четыре раза, а бывший вингер Барселоны ушел с поля, имея в активе хет-трик. До призовых мест этим командам пока далеко – Аль-Фатех и Аль-Вахда занимают 7 и 8 места соответственно.
Завершили игровой день Аль-Ахли и Аль-Иттифак. Роберто Фирмино и Джордан Хендерсон, еще в прошлом сезоне вместе игравшие за Ливерпуль, в статусе капитанов противостояли друг другу. Матч завершился нулевой ничьей – Фирмино забил, но гол отменили из-за офсайда у партнера. Команды разместились на 5-м и 6-м местах.
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