Аль-Хіляль обіграв Аль-Шабаб у поєдинку 8-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії 2023/24, 8-й тур

Аль-Хіляль – Аль-Шабаб – 2:0

Голи: Кулібалі, 68, Мітровіч, 76

Нереалізований пенальті: Неймар, 37 (Аль-Хіляль)

Після Аль-Насра сьогодні зіграли ще два лідери першості. Спочатку Аль-Таавон обіграв Аль-Хазем, обігнавши таким чином Роналду і Ко (набрали 19 очок, у Аль-Насра 18).

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Ігровий день завершували зірковий Аль-Хіляль та Аль-Шабаб. Перший тайм пройшов без голів та запам'ятався ганебним пенальті від Неймара. Бразилець підійшов до м'яча, дріботівши у стилі Дзадзи (пам'ятний пенальті на Євро-2016), та не зумів переграти голкіпера.

Ней виправився у другому таймі. Спочатку він класним навісом з кутового знайшов у штрафному Каліду Кулібалі, який головою вгатив м'яч у сітку воріт суперників. А пізніше Неймар організував гол для Мітровіча, розігнавши атаку, а потім викотивши сербу. Нападник забив лише з другої спроби, тож асист бразильцю не зарахували.

Таким чином, Аль-Хіляль одноосібно очолив турнірну таблицю, набравши 20 очок. Друге та третє місця розділяють Аль-Іттіхад та Аль-Таавон (по 19), а Аль-Наср наразі лише четвертий (18).

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Koulibaly’s goal. Great ball from Neymar. pic.twitter.com/7jvmRKU1TM — Neymoleque | Fan (@Neymoleque) September 29, 2023