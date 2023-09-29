Аль-Наср обіграв Аль-Таі у поєдинку 8-го туру, а Кріштіану Роналду став одним з головних героїв. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії 2023/24, 8-й тур

Аль-Таі – Аль-Наср – 1:2

Голи: Місіджан, 79 – Таліска, 32, Роналду, 87, (пен.)

Аль-Наср здобув уже дев'яту поспіль перемогу в поточному сезоні, здолавши Аль-Таі. Рахунок відкрив Таліска на 32 хвилині – бразилець реалізував вихід віч-на-віч після класної передачі Роналду в дотик. Таліска ще й міг оформити дубль з шикарного асисту Кріштіану через себе, але арбітр зафіксував офсайд.

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Подвоїти перевагу ніяк не вдавалось, а на 79 хвилині Аль-Таі зумів зрівняти рахунок. Проте, перемогу все ж здобув Аль-Наср, а вирішальний м'яч забив Роналду, реалізувавши пенальті на 87-й хвилині.

Таким чином, Аль-Наср набрав 18 очок після 8 зіграних турів та посідає третю сходинку. Аль-Таавон у паралельній грі здобув перемогу над Аль-Хаземом та повернувся на друге місце, а очолює першість Аль-Іттіхад.

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CRISTIANO RONALDO WITH ANOTHER ASSIST THIS SEASONpic.twitter.com/ZR0dLouSl7 — Dr Yash  (@YashRMFC) September 29, 2023

Ronaldo with a bicycle assist ?pic.twitter.com/SOCeQy6Z3H — 7 (@NoodleHairCR7) September 29, 2023