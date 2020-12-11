В рамках 11-го туру Серії А Беневенто на виїзді не зміг здолати ослаблений Сассуоло. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сассуоло у рідних стінах приймав Беневенто. Вже на 8-й хвилині матчу господарі заробили одинадцятиметровий за гру рукою у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Берарді – голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару. Гості намагались зрівняти рахунок і навіть створили кілька небезпечних моментів, але їхнім ударам бракувало точності – з 5-и жоден не влучив у площину воріт.

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Одразу після перерви гравці Сассуоло залишились у меншості – пряму червону за грубий фол отримав Лука Хараслін. Це додало гостям впевненості, однак забити ніяк не вдавалось. Під кінець матчу вони таки загнали супротивників у цілковиту оборону і раз за разом атакували, не даючи розслабитись ні на секунду. Однак, ворота господарів у цьому матчі залишились "неприступною фортецею" і фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Сассуоло – 1:0.

Завдяки цій перемозі Сассуоло піднявся на другу сходинку першості та випереджає Інтер на один заліковий бал (у "нерадзуррі" в запасі ще одна гра), натомість Беневенто не скористався шансом і залишився на 13-му місці турнірної таблиці.

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