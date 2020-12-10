Рома готується до життя в умовах серйозних фінансових обмежень.

Римляни відзвітували про рекордні збитки у розмірі 188,2 млн євро за підсумками сезону 2019/20, інформує Corriere dello Sport.

Рома хоче переманити головного скаута Шахтаря – сторони вже провели переговори

Коронавірус серйозно вдарив по всіх клубах Європи, але у Роми є додаткова проблема – відсутність Ліги чемпіонів. Ситуацію пом'якшує прихід нового власника Дена Фрідкіна, який готовий покрити частину боргів "вовків". Втім, решту суми доведеться збирати своїми силами. Імовірно, Паулу Фонсека буде змушений відпускати когось з лідерів, щоб заробити кошти для клубу.

Додамо, що після 10 турів Рома йде на шостій сходинці Серії А, яка дає право лише на Лігу Європи.

Фонсека витискає з Роми максимум – керівництво "вовків" не повинне шкодувати грошей на амбіції екс-наставника Шахтаря