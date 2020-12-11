В рамках 11-го тура Серии А Беневенто на выезде не смог одолеть ослабленый Сассуоло. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сассуоло в родных стенах принимал Беневенто. Уже на 8-й минуте матча хозяева заработали одиннадцатиметровый за игру рукой в штрафной площадке. Его без особых проблем реализовал Берарди – голкиперу не удалось угадать направление удара. Гости пытались сравнять счет и даже создали несколько опасных моментов, но их ударам не хватало точности – из 5-и ни один не попал в створ ворот.

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Сразу после перерыва игроки Сассуоло остались в меньшинстве – прямую красную за грубый фол получил Лука Хараслин. Это придало гостям уверенности, однако забить никак не удавалось. Под конец матча они таки загнали противников в полную оборону и раз за разом атаковали, не давая расслабиться ни на секунду. Однако, ворота хозяев в этом матче остались "неприступной крепостью" и финальный свисток зафиксировал минимальную победу Сассуоло – 1:0.

Благодаря этой победе Сассуоло поднялся на вторую строчку первенства и опережает Интер на один зачетный балл (у "нерадзурри" в запасе еще одна игра), а Беневенто не сумел воспользоваться шансом и остался на 13-м месте турнирной таблицы.

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