"Мені сьогодні сподобалися ставлення та настрій у команди. Було дуже важливо здобути очки, і ми зробили це проти суперника, у якого хороша структура і дуже гарна ігрова організація. Їхні дії відточені до автоматизму. У деяких моментах ми могли б зіграти краще, але зараз Дженоа потрібно збирати все, що тільки можемо.

Шедевр Дестро у відеоогляді матчу Сассуоло – Дженоа – 1:1

Ми працюємо з тими гравцями, які у нас є. Наразі у нас є саме ці гравці, якими я задоволений, так само як і тим ставленням, яке вони демонструють на полі у ​​матчах та тренуваннях. Ринком займається клуб, буде видно, хто прийде, а хто – ні. Я постійно на зв'язку з генеральним директором і президентом, але вибір роблять вони. Мені доводиться адаптуватися до цієї ігрової формації. Ми адаптуємось до того, що найкраще для гравців, які у нас є на цей момент.

Дебют Гефті? У першому таймі він діяв дуже добре: кілька разів підключався до атаки та дуже добре захищався. У другому таймі він трохи втомився, тому довелося його замінити. Фарес, який щойно повернувся після двох місяців у лазареті, повинен повернути свій найкращий стан", – сказав Шевченко в ефірі SkySport.

Шевченко вдруге поспіль набрав очки у Серії А – вишуканий гол приніс Дженоа важку нічию з Сассуоло