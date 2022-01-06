Сассуоло розписав нічию з Дженоа в рамках 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Андрія Шевченка душе швидко вийшла вперед. Це Маттіа Дестро забив розкішний гол, замкнувши простріл з флангу ударом п'ятою. На це Сассуоло відповів вишуканим ударом Беррарді на початку другого тайму.

Шевченко вдруге поспіль набрав очки у Серії А – вишуканий гол приніс Дженоа важку нічию з Сассуоло

Дженоа набрала вже 12 очок, але залишилася передостанньою в турнірній таблиці. Сассуоло не перемагає вже три матчі поспіль, залишаючись тринадцятим.