"Мне сегодня понравились отношение и настрой команды. Было очень важно добыть очки, и мы сделали это против соперника, у которого хорошая структура и очень хорошая игровая организация. Их действия отточены до автоматизма. В некоторых моментах мы могли бы сыграть лучше, но сейчас Дженоа нужно собирать все, что только можем.

Шедевр Дестро в видеообзоре матча Сассуоло – Дженоа – 1:1

Мы работаем с игроками, которые у нас есть. Сейчас у нас есть именно эти игроки, которыми я доволен, равно как и тем отношением, которое они демонстрируют на поле в матчах и тренировках. Рынком занимается клуб, будет видно, кто придет, а кто – нет. Я постоянно в связи с генеральным директором и президентом, но выбор делают они. Мне приходится адаптироваться к этой игровой формации. Мы адаптируемся к тому, что лучше для игроков, которые у нас есть на данный момент.

Дебют Гефти? В первом тайме он действовал очень хорошо: несколько раз подключался к атаке и очень хорошо защищался. Во втором тайме он слегка устал, поэтому пришлось его заменить. Фарес, только что вернувшийся после двух месяцев в лазарете, должен вернуть свое лучшее состояние", – сказал Шевченко в эфире SkySport.

Шевченко второй раз подряд набрал очки у Серии А – изысканный гол принес Дженоа тяжелую ничью с Сассуоло