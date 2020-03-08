Саррі закликав гравців Ювентуса зробити подарунок для Роналду в матчі з Інтером

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився своїми очікуваннями перед матчем 26 туру Серії А проти Інтера.

"Гра буде тактично складною через стиль суперника. Для нас схема Інтера може бути проблемою, але обидві команди мають свої особливості, які доведеться вирішувати опоненту. Однією з наших цілей є володіння м'ячем на своїй половині поля.

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Зараз повернулися багато наших гравців, і це велика удача. Для нас це дуже важливо, адже наша гра залежить від набору виконавців на полі. Нещодавно Кріштіану провів 1000-ий матч у кар'єрі – це гравець, який виходить на новий рівень у своїх численних матчах. Це велике досягнення, але він повинен негайно ставити нові цілі: це стимул і для його одноклубників, які повинні зробити йому подарунок", – розповів Саррі в коментарі офіційному сайту Ювентуса.

Нагадаємо, матч Ювентус – Інтер відбудеться сьогодні (8 березня), початок о 21:45 за київським часом.

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