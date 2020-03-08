СПАЛ неочікувано здолав Парму: 26-тур Серії А, неділя

СПАЛ на виїзді мінімально переграв Парму. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 26-й тур

Парма – СПАЛ – 0:1

Гол: Петанья, 70 (пенальті)

Мілан – Дженоа – початок о 16:00

Сампдорія – Верона – початок о 16:00

Удінезе – Фіорентина – початок о 19:00

Ігровий день розпочав поєдинок при порожніх трибунах Парма – СПАЛ. Для господарів цей матч був надзвичайно важливим, адже перемога могла впритул наблизити їх до зони єврокубків. Не дивлячись на це, перший тайм зустрічі виявився особливо нудним. Команди завдали по декілька ударів, але тільки 2 з них влучили у площину воріт і голкіпери легко з ними впорались.

Міністр спорту Італії ледь не зірвав Серію А – чиновник зупинив гравців, які вже були готові розпочати матч

У другому таймі темп гри пришвидшився. Вже на 49-й хвилині Валотті увірвався у штрафний майданчик. Він отримав чудову поперечну передачу та пробив у нижній лівий кут, але голкіпер виконав приголомшливий сейв. На 70-й після грубого фолу у штрафному арбітр призначив одинадцятиметровий. Його реалізував Петанья, легко перегравши воротаря. Господарі відчайдушно намагались відігратись, але захист суперника діяв на "відмінно". Завдяки цій перемозі СПАЛ із 18-ма очками піднявся на 19-сходинку першості і наблизився до виходу із зони вильоту, натомість Парма із 35-ма пунктами залишились на 9-му місці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ