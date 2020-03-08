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Міністр спорту Італії ледь не зірвав Серію А – чиновник зупинив гравців, які вже були готові розпочати матч

14:30 839 Читать на русском
Міністр спорту Італії ледь не зірвав Серію А – чиновник зупинив гравців, які вже були готові розпочати матч

Епідемія коронавірусу в Італії залишається загрозою для проведення розіграшу Серії А.

 

Вчора в Італії зафіксували черговий спалах поширення вірусу, і влада ввела суворий карантин в усьому регіоні Ломбардія і ще 14 провінціях. Заборонивши виїзд та в'їзд, окрім надзвичайних випадків. Вночі прем'єр-міністр дав прес-конференцію, запевнивши, що на матчі Серії А це не вплине – вони позиціонуються як невідкладні робочі зобов'язання.

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Однак Даміано Томмазі, президент Асоціації футболістів, вимагав зупинити чемпіонат і звернувся з відповідним проханням до впливових чиновників. На його заклик відгукнувся міністр спорту Вінченцо Спадафора, який заявив, що не варто ризикувати здоров'ям гравців і тих, хто працює на матчах.

Сьогодні о 13:30 Парма повинна була грати зі СПАЛом в рамках перенесеного 26-го туру Серії А. До старту поєдинку вже все було готове, але гравців повернули в роздягальні перед самим виходом на поле. Делегат матчу отримав дзвінок від міністра і звернувся до головного рефері Луки Пайретто скасувати початок матчу.

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В результаті виникла затримка, під час якої активно вирішувалася доля не лише звітного матчу, а й усіх поєдинків, запланованих на сьогодні, серед яких і зутріч Інтера з Ювентусом. Зрештою, розклад залишили без змін. Парма і СПАЛ видуть на поле на 75 хвилин пізніше запланованого, а інші матчі повинні розпочатися вчасно.

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коронавірус Парма - СПАЛ Серія А Італія Головне
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