Сарри призвал игроков Ювентуса сделать подарок для Роналду в матче с Интером

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился своими ожиданиями перед матчем 26 тура Серии А против Интера.

"Игра будет тактически сложной из-за стиля соперника. Для нас схема Интера может быть проблемой, но обе команды имеют свои особенности, которые придется решать оппоненту. Одной из наших целей является владение мячом на своей половине поля.

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Сейчас вернулись многие наши игроки, и это большая удача. Для нас это очень важно, ведь наша игра зависит от набора исполнителей на поле. Недавно Криштиану провел 1000-й матч в карьере – это игрок, который выходит на новый уровень в своих многочисленных матчах. Это большое достижение, но он должен немедленно ставить новые цели: это стимул и для его одноклубников, которые должны сделать ему подарок", – рассказал Сарри в комментарии официальному сайту Ювентуса.

Напомним, матч Ювентус – Интер состоится сегодня (8 марта), начало в 21:45 по киевскому времени.

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