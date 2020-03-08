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Сарри призвал игроков Ювентуса сделать подарок для Роналду в матче с Интером

18:14 86 Читати українською
Сарри призвал игроков Ювентуса сделать подарок для Роналду в матче с Интером
Маурицио Сарри / АР

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился своими ожиданиями перед матчем 26 тура Серии А против Интера.

 

"Игра будет тактически сложной из-за стиля соперника. Для нас схема Интера может быть проблемой, но обе команды имеют свои особенности, которые придется решать оппоненту. Одной из наших целей является владение мячом на своей половине поля.

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Сейчас вернулись многие наши игроки, и это большая удача. Для нас это очень важно, ведь наша игра зависит от набора исполнителей на поле. Недавно Криштиану провел 1000-й матч в карьере – это игрок, который выходит на новый уровень в своих многочисленных матчах. Это большое достижение, но он должен немедленно ставить новые цели: это стимул и для его одноклубников, которые должны сделать ему подарок", – рассказал Сарри в комментарии официальному сайту Ювентуса.

Напомним, матч Ювентус – Интер состоится сегодня (8 марта), начало в 21:45 по киевскому времени.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Ювентус - Интер
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