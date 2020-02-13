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Саррі відреагував на чутки про можливий перехід Мессі в Ювентус

15:18 295 Читать на русском
Саррі відреагував на чутки про можливий перехід Мессі в Ювентус
Ліонель Мессі / Marca

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував інформацію про можливий перехід лідера Барселони Ліонеля Мессі в туринський клуб.

"Ви запитуєте про Мессі, про гравця фантастичного рівня, у якого зараз контракт із Барселоною. Будь-яка моя відповідь буде неправильною. Якби я був одним з керівників Барселони, я б сказав: "Якого біса цьому Саррі потрібно?" Тому я краще не буду багато говорити на цю тему", – сказав Саррі на прес-конференції перед матчем Кубка Італії проти Мілана.

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Нагадаємо, після конфлікту Мессі зі спортивним директором Барселони Еріком Абідалем з'явилася інформація, що Ювентус, Манчестер Юнайтед, Інтер, ПСЖ і Манчестер Сіті зацікавлені в придбанні аргентинського форварда. Також ЗМІ підрахували, що 4-річний контракт з Мессі обійдеться італійським клубам в 350-365 млн євро.

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Теги
Трансфери Ювентуса Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ювентус Ювентус Барселона Барселона Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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