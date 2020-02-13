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Сарри отреагировал на слухи о возможном переходе Месси в Ювентус

15:18 184 Читати українською
Сарри отреагировал на слухи о возможном переходе Месси в Ювентус
Лионель Месси / Marca

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном переходе лидера Барселоны Лионеля Месси в туринский клуб.

"Вы спрашиваете о Месси, об игроке фантастического уровня, у которого сейчас контракт с Барселоной. Любой мой ответ будет неправильным. Если бы я был одним из руководителей Барселоны, я бы сказал: "Какого черта этому Сарри нужно?" Поэтому я лучше не буду много говорить на эту тему", – сказал Сарри на пресс-конференции перед матчем Кубка Италии против Милана.

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Напомним, после конфликта Месси со спортивным директором Барселоны Эриком Абидалем появилась информация, что Ювентус, Манчестер Юнайтед, Интер, ПСЖ и Манчестер Сити заинтересованы в приобретении аргентинского форварда. Также СМИ подсчитали, что 4-летний контракт с Месси обойдется итальянским клубам в 350-365 млн евро.

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