Саррі: Важливо, що Челсі показав здатність битися за результат

Наставник Челсі Мауріціо Саррі поділився враженнями від матчу 28-го туру АПЛ проти Тоттенхема.

"Сьогодні ми провели дуже хороший матч, але таким же був і попередній проти Манчестер Сіті у фіналі Кубка ліги. На щастя, сьогодні нам вдалося домогтися потрібного результату.

Челсі – Тоттенхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Не можу гарантувати, що Кепа вийде на поле в наступному матчі, але тоді це неодмінно станеться через гру. Він як і раніше залишається основним голкіпером. Ми не можемо переслідувати його. Молодості властиві помилки. Головне в тому, що необхідно розуміти, коли ти помиляєшся.

На початку матчу ми пресингували дуже високо. Нам вдалося 10 разів повернути собі м'яч на половині поля суперника. Далі нам стало важче, оскільки всього три дні тому ми провели важкі 130 хвилин. Гравці попросили мене опустити лінію пресингу трохи нижче, і я погодився.

Я знаю, що цей матч дуже важливий для наших уболівальників. Це лондонське дербі. Безумовно, хороша гра і три очки важливі, але набагато важливіше те, що ми продемонстрували здатність битися за результат.

Нам потрібні очки. Ми боремося за місце в топ-4, тому перемога над Тоттенхемом має величезне значення", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

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