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РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Челсі – Тоттенхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

08:25 625 Читать на русском
Челсі – Тоттенхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Челсі – Тоттенхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

 Челсі переконливо здолав Тоттенхем у лондонському дербі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 28-й тур

Челсі – Тоттенхем – 2:0

Голи: Педро, 58, Тріпп'єр, 85 (автогол)

Челсі впевнено переміг Тоттенхем і виходить із кризи за тиждень до матчу з Динамо

У першому таймі команди обмінялися гострими випадами, проте реалізувати їх не змогли. У другій половині гри Челсі збільшив натиск, що дало свої плоди. Спочатку Педро вивів господарів вперед, а наприкінці матчу Тріпп'єр під пресингом суперника дав курйозну передачу на Льоріса, який не мав шансів дістатись до м'яча. У підсумку – впевнена перемога Челсі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія28 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Тоттенхем: Середа 27 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
2 : 0
Тоттенхем
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Англія Відеоновини Челсі Челсі Челсі - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем
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