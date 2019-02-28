Сарри: Важно, что Челси показал способность биться за результат

Наставник Челси Маурицио Сарри поделился впечатлениями от матча 28-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

"Сегодня мы провели очень хороший матч, но таким же был и предыдущий против Манчестер Сити в финале Кубка лиги. К счастью, сегодня нам удалось добиться нужного результата.

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Не могу гарантировать, что Кэпа выйдет на поле в следующем матче, но тогда это обязательно произойдет через игру. Он по-прежнему остается основным голкипером. Мы не можем преследовать его. Молодости свойственны ошибки. Главное в том, что необходимо понимать, когда ты ошибаешься.

В начале матча мы прессинговали очень высоко. Нам удалось 10 раз вернуть себе мяч на половине поля соперника. Далее нам стало труднее, поскольку всего три дня назад мы провели тяжелые 130 минут. Игроки попросили меня опустить линию прессинга чуть ниже, и я согласился.

Я знаю, что этот матч очень важен для наших болельщиков. Это лондонское дерби. Безусловно, хорошая игра и три очка важны, но гораздо важнее то, что мы продемонстрировали способность биться за результат.

Нам нужны очки. Мы боремся за место в топ-4, поэтому победа над Тоттенхэмом имеет огромное значение", – цитирует Сарри официальный сайт Челси.

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