Саррі та Жоржінью прибули в Лондон для підписання контрактів з Челсі

Півзахисник Наполі Жоржінью та екс-головний тренер неаполітанців Мауріціо Саррі прибули до Лондона, щоб укласти контракти з Челсі.

Сьогодні колишній наставник Наполі Мауріціо Саррі прилетів до Лондона, щоб остаточно оформити свій перехід в Челсі, повідомляє Evening Standard.

Однак підтвердження про призначення Саррі головним тренером, можливо, доведеться почекати декілька днів. Це абсолютно точно трапиться до наступної середи, коли Челсі вирушить в передсезонне турне по Австралії.

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Sky Sports повідомляє, що в Лондон прибув і Жоржінью, який ще два місяці тому дав згоду на перехід в Манчестер Сіті. Дізнавшись про можливість знову працювати із Саррі і отримавши більш вигідну пропозицію від "синіх", гравець збірної Італії вирішив обрати Челсі. Найближчим часом півзахисник пройде медичне обстеження і підпише з "аристократами" довгостроковий контракт.

Повідомляється, що 26-річний Жоржінью обійдеться Челсі в 50 мільйонів фунтів, а ще 7 млн будуть Наполі може отримати у вигляді бонусів.