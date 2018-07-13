Сарри и Жоржинью прибыли в Лондон для подписания контрактов с Челси

Полузащитник Наполи Жоржинью и экс-главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри прибыли в Лондон, чтобы заключить контракты с Челси.

Сегодня бывший наставник Наполи Маурицио Сарри прилетел в Лондон, чтобы окончательно оформить свой переход в Челси, сообщает Evening Standard.

Однако подтверждения о назначении Сарри главным тренером, возможно, придется подождать несколько дней. Это совершенно точно случится до следующей среды, когда Челси отправится в предсезонное турне по Австралии.

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Sky Sports сообщает, что в Лондон прибыл и Жоржинью, который еще два месяца назад дал согласие на переход в Манчестер Сити. Узнав о возможности снова работать с Сарри и получив более выгодное предложение от "синих", игрок сборной Италии решил выбрать Челси. В ближайшее время полузащитник пройдет медицинское обследование и подпишет с "аристократами" долгосрочный контракт.

Сообщается, что 26-летний Жоржинью обойдется Челси в 50 миллионов фунтов, а еще 7 млн ​ Наполи может получить в виде бонусов.