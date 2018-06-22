Жоржінью узгодив контракт із Манчестер Сіті

Хавбек італійського Наполі Жоржінью перебуває за крок від переходу в англійський Манчестер Сіті та вже узгодив деталі особистого контракту з "містянами".

26-річний півзахисник уже незабаром стане гравцем Манчестер Сіті, повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, клуби вже узгодили трансфер Жоржінью за 49 млн євро. Наразі тривають перемовини щодо розміру бонусів, які отримає Наполі за виступи гравця. Вони можуть скласти ще 6 млн євро, а частиною виплат "містян" стане дохід від спарингу між командами в літнє міжсезоння.

Сам Жоржінью вже узгодив із Манчестер Сіті 5-річний контракт. У сезоні 2017/18 хавбек провів 33 матчі в Серії А, в яких забив 2 м'ячі та зробив 4 асисти.

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