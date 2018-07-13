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Челсі офіційно підтвердив відставку Конте

12:30 955 Читать на русском
Челсі офіційно підтвердив відставку Конте
Антоніо Конте / Sky Sports

Лондонський Челсі оголосив про звільнення Антоніо Конте з посади головного тренера.

Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті повідомив, що Антоніо Конте більше не є головним тренером команди. Інформація щодо звільнення поширилась за день до офіційної заяви, деякі гравці також встигли відреагувати на це рішення.

Фабрегас відреагував на відставку Конте

Італієць провів на Стемфорд Брідж 2 роки, за які виграв чемпіонат та Кубок Англії, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За умовами контракту Челсі має виплатити фахівцю зарплату за останній рік у розмірі 9 мільйонів фунтів.

Очікується, що новим наставником "синіх" стане Мауріціо Саррі. Про це також повідомляв президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс. Також до команди приєднається хавбек "партенопейців" Жоржінью.

Теги
Головне Англія Челсі Челсі Антоніо Конте Антоніо Конте
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