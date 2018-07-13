Челсі офіційно підтвердив відставку Конте

Лондонський Челсі оголосив про звільнення Антоніо Конте з посади головного тренера.

Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті повідомив, що Антоніо Конте більше не є головним тренером команди. Інформація щодо звільнення поширилась за день до офіційної заяви, деякі гравці також встигли відреагувати на це рішення.

Фабрегас відреагував на відставку Конте

Італієць провів на Стемфорд Брідж 2 роки, за які виграв чемпіонат та Кубок Англії, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За умовами контракту Челсі має виплатити фахівцю зарплату за останній рік у розмірі 9 мільйонів фунтів.

Очікується, що новим наставником "синіх" стане Мауріціо Саррі. Про це також повідомляв президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс. Також до команди приєднається хавбек "партенопейців" Жоржінью.